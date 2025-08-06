РФ атакувала Одещину дронами: пожежу було видно з Румунії, там піднімали F-16

Армія РФ атакувала ударними дронами Одещину – там спалахнула пожежа, яку було видно з територій Румунії та Молдови.

Про це повідомляє видання Digi24.

Тривога у Румунії через атаку дронів на Одещині

У північній частині румунського повіту Тулча оголошували повітряну тривогу через російську атаку дронів по півдню Одещини та через можливі падіння об’єктів із повітряного простору. Вона тривала приблизно 90 хвилин.

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Крім того, румунська армія піднімала у повітря два літаки F-16.

Як пише Digi24, через пожежу в Україні до служби надзвичайних ситуацій надійшло 19 телефонних дзвінків. Люди вважали, що палає десь неподалік.

Пожежу в Україні через атаку дронів було видно з румунського берега Дунаю, з Галаца та Браїла.

Атаку було видно також з території Молдови. Про це писало видання Nokta, посилаючись на очевидців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 260-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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