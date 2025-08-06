РФ ударила по станции в Одесской области, что обеспечивает поставки газа из США и Азербайджана

Россия в ночь на 6 августа осуществила целенаправленную атаку на компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Атакована станция Трансбалканского газопровода

Компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод.

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По этому маршруту уже поставлялся сжиженный природный газ из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

Оборудование, обеспечивающее эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, это российский удар исключительно по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и отношений Украины с Азербайджаном, США и европейскими партнерами.

— Если россиянам будет позволено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор, — заявила Гринчук.

Министр подчеркнула, что массированная атака на ключевую компрессорную станцию является четким сигналом для Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского природного газа.

Гринчук подчеркнула, что Москва будет использовать все доступные средства для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставки газа.

На месте удара работают специалисты для установления последствий атаки и восстановления работы критически важной инфраструктуры.

Трансбалканский газопровод: что известно

Трансбалканский газопровод — это маршрут транспортировки газа с южного направления, который проходит через Турцию, Болгарию, Румынию и Молдову в Украину.

Это направление приобрело стратегическое значение для Украины как альтернатива российским поставкам.

В 2024–2025 годах по этому маршруту уже начал поступать азербайджанский газ, а также потенциально — сжиженный газ из Греции и Турции.

Хотя в настоящее время используется лишь небольшая часть его потенциала, это направление открывает важные возможности для энергетической диверсификации и повышения энергетической безопасности.

Напомним, что утром 6 августа российская армия атаковала Одессу. В результате обстрела вспыхнул пожар, который был виден с территории Румынии и Молдовы.

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