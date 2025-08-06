События ночи 6 августа: взрывы в Харькове и Запорожской области, ситуация вокруг Покровска

В ночь на 6 июля Россия атаковала Харьков беспилотниками Молния – зафиксированы повреждения в Киевском районе.

Утром враг применил свою авиацию и обстрелял управляемыми авиабомбами Запорожье и область.

Армия РФ проводит наступательные действия к северо-востоку от Покровска, пытаясь перерезать логистику украинских защитников.

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Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 6 августа – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Харькове

В ночь на 6 августа в Харькове прогремели взрывы – армия РФ атаковала Киевский район беспилотниками Молния.

Городской голова Игорь Терехов сообщил о попадании в автозаправочную станцию (АЗС).

Второй удар по Харькову вражеским БПЛА произошел снова по Киевскому району, где зафиксировано попадание в дорогу. В соседних домах повреждены окна.

Известно о пострадавшей женщине в результате российских атак дронами по областному центру.

Взрывы в Запорожской области

Утром 6 августа россияне обстреляли управляемыми авиабомбами Запорожскую область, в частности Запорожский район. Взрывы раздавались как минимум дважды.

По данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, в результате атаки пострадали три человека. Кроме того, авиационным ударом повреждены здания.

Покровск не окружен

Генштаб ВСУ опроверг информацию о якобы окружении украинских подразделений в Покровске.

В заявлении в Telegram говорится, что Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации.

– На данный момент противник проводит наступательные действия к северо-востоку от Покровска, предпринимает попытки перерезать логистику украинских войск. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет, – отмечается в заявлении.

Командование ВСУ осуществляет необходимые меры для усиления устойчивости обороны на этом направлении, резюмировали в Генштабе.

Санкции США против РФ: когда

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о санкциях в отношении России и ее партнеров после визита своего спецпосланника Стива Виткоффа в РФ.

На брифинге он сказал, что решение о введении санкций и тарифов будет принято после встречи с россиянами, которая запланирована на среду, 6 августа.

Отвечая на вопрос журналиста о тарифах на страны, которые покупают российскую энергию, включая Китай, он ответил: Мы будем делать достаточно много.

Динамо проиграло Пафосу в ЛЧ

Киевское Динамо потерпело сенсационное поражение от кипрского Пафоса в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Подопечные Александра Шовковского проиграли оппонентам со счетом 0:1.

Ответный матч команд запланирован на 12 августа в кипрском городе Пафос. Победитель по сумме двух матчей сыграет в плей-офф отбора с триумфатором пары Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия).

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