Возрастной порог пересечения границы для мужчин могут повысить до 22 лет — Зеленский

Проработать возможность упрощения пересечения госграницы для молодых украинцев правительству и военному командованию поручил президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил повысить возрастной порог ограничений с 18 до 22 лет.

Правила пересечения границы для молодежи могут изменить

Во время Украинского молодежного форума 2025: Молодежь Здесь! президент Украины заявил, что будет рассмотрена возможность предоставления мужчинам возможности пересекать границу с 22 лет.

– Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. В настоящее время есть ограничения в 18 лет на границе. Я предлагаю повысить уровень до 22 лет, – сказал он.

По словам Зеленского, такое решение с одной стороны даст больше свободы и уверенности многим украинским семьям, а с другой будет способствовать сохранению связей молодежи с Украиной и ее реализации в стране.

Сейчас смотрят

Напомним, что во время действия военного положения пересечение границы военнообязанными возрастом от 18 до 60 лет ограничено.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.