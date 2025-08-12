Віковий поріг перетину кордону для чоловіків можуть підвищити до 22 років – Зеленський

Опрацювати можливість спрощення перетину держкордону для молодих українців уряду та військовому командуванню доручив президент України Володимир Зеленський. Він запропонував підвищити віковий поріг обмежень з 18 до 22 років.

Правила перетину кордону для молоді можуть змінити

Під час Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут! президент України заявив, що буде розглянута можливість надання чоловікам можливості перетинати кордон з 22 років.

– Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження у 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, — сказав він.

За словами Зеленського, таке рішення з одного боку дасть більше свободи й впевненості багатьом українським родинам, а другого — сприятиме збереженню зв’язків молоді з Україною та її реалізації в країні.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану перетин кордону військовозобов’язаними віком від 18 до 60 років обмежено.

