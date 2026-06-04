Во время военного положения, согласно закону Украины, военнообязанные мужчины могут быть мобилизованы для защиты страны.

С какого возраста происходит мобилизация в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

С какого возраста происходит мобилизация в Украине

Законом Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, который предусматривает снижение призывного возраста.

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Так, в 2026 году мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они пригодны к военной службе и не имеют отсрочки.

Могут ли мобилизовать до 25 лет

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников.

Призывник — мужчина, который приписан к призывному участку, то есть взят на воинский учет.

В свою очередь, военнообязанный — это человек, находящийся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины на особый период, в частности во время действия военного положения.

Военнообязанным становятся при достижении 25-летнего возраста. После этого мужчина должен стать на военный учет военнообязанных и изменить военно-учетный документ из удостоверения о приписке к призывному участку на временное удостоверение военнообязанного.

Напомним, что во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется. Поскольку призывников в возрасте от 18 до 25 лет могут призвать только на срочную военную службу, которая сейчас не осуществляется, то во время действия военного положения призвать призывника невозможно (только по его собственному желанию).

Во время действия военного положения возможен призыв по мобилизации только военнообязанных, то есть тех, кто находится в запасе по достижению 25-летнего возраста или тех мужчин, которые окончили кафедру военной подготовки и получили соответствующее звание.

То есть, к военнообязанным, которых все равно могут призвать, относятся:

мужчины, окончившие военную кафедру, которые стали офицерами запаса и не продолжают обучение в магистратуре; мужчины, прошедшие срочную службу.

Контракт 18–24: что известно и кого могут призвать

Кабинет Министров Украины запустил новый формат службы, согласно которому граждане Украины в возрасте 18-24 лет могут добровольно (по собственному желанию) заключить контракт на 1 год с Силами обороны за соответствующее финансовое вознаграждение. Также в Минобороны запустили Контракт 18-24: Дроны (на 2 года).

— Проект открывает для добровольцев в возрасте 18-24 года новые возможности, в том числе достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия. Главный упор на добровольность. Заключение контракта является осознанным выбором каждого, кто хочет внести вклад в защиту страны и получить реальные возможности для личного развития, — говорится в сообщении Минобороны.

Добровольцы будут получать ежемесячное денежное довольствие до 120 тыс. грн. Также у них будет возможность нулевой ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование, а также право на выезд за границу после одного года службы. Им гарантировано избавление от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Источник : Минобороны

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