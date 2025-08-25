Во Львове состоится HR CAMP 2025: что ждет участников и какая стоимость билетов

В пятницу, 5 сентября, во Львове состоится 11-й HR CAMP от robota.ua, в котором примут участие более 600 участников и 20 ведущих экспертов по HR и бизнесу.

Это главное событие года для тех, кто работает с талантами, формирует сильные команды и движет вперед HR-рынок в Украине.

Почему стоит быть на HR CAMP 2025

HR CAMP — событие, выходящее далеко за рамки формата конференции. Здесь сочетаются обучение, мощный нетворкинг и отдых в вдохновляющей атмосфере Emily Resort. Место, где встречаются идеи и люди, чтобы создавать новые партнерства и решения для бизнеса.

Сейчас смотрят

За 11 лет HR CAMP стал главной площадкой для тех, кто формирует будущее работы в Украине. Участники возвращаются отсюда не только с инсайтами и знаниями, но и с конкретными инструментами, которые можно внедрять в работу уже на следующий день.

Кемперов ждет:

Keynote-выступления от топовых экспертов и практиков;

Диалоги и панельные дискуссии о вызовах, трансформациях и будущем HR;

Мастер-классы и брейнштормы для прокачки навыков и командных решений;

Afterparty, сюрпризы и много нетворкинга с единомышленниками.

В этом году сцена HR CAMP соберет лидеров, которые определяют вектор развития украинского рынка:

Елена Артазей, директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз;

Валерий Решетняк, CEO robota.ua;

Сергей Лозко, директор по инновациям robota.ua;

другие лидеры и практики, которые создают будущее работы в Украине.

Благотворительная миссия

В 2025 году HR CAMP преследует еще и особую цель — поддержать украинских военных. Часть средств от продажи билетов будет передана фонду Вернись живым. Это означает, что каждый участник конференции вносит свой вклад не только в развитие себя и своей команды, но и в общую победу.

Билеты уже в продаже: hrcamp.robota.ua

Offline — 18 999 грн (участие во Львове, полная программа, фирменный пакет участника, кофе-брейки, бранч, вечерний фуршет, afterparty, фото- и видеоотчет, доступ к чат-боту, трансфер из Emily Resort во Львов и партнерские скидки на проживание).

Online — 6 599 грн (доступ к записям и материалам спикеров).

Фото: HR CAMP

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.