У Львові відбудеться HR CAMP 2025: що чекає на учасників та яка вартість квитків

У п’ятницю, 5 вересня, у Львові відбудеться 11-й HR CAMP від robota.ua, в якому візьмуть участь понад 600 учасників та 20 провідних експертів із HR та бізнесу.

Це головна подія року для тих, хто працює з талантами, формує сильні команди й рухає вперед HR-ринок в Україні.

Чому варто бути на HR CAMP 2025

HR CAMP – подія, що виходить далеко за межі формату конференції. Тут поєднуються навчання, потужний нетворкінг і відпочинок у натхненній атмосфері Emily Resort. Місце, де зустрічаються ідеї та люди, щоб створювати нові партнерства й рішення для бізнесу.

За 11 років HR CAMP став головним майданчиком для тих, хто формує майбутнє роботи в Україні. Учасники повертаються звідси не лише з інсайтами та знаннями, а й із конкретними інструментами, які можна впроваджувати в роботу вже наступного дня.

На кемпівців чекає:

Keynote-виступи від топових експертів і практиків;

Діалоги та панельні дискусії про виклики, трансформації та майбутнє HR;

Майстер-класи й брейншторми для прокачки скілів та командних рішень;

Afterparty, сюрпризи та багато нетворкінгу з однодумцями.

Цьогорічна сцена HR CAMP збере лідерів, які визначають вектор розвитку українського ринку:

Олена Артазей, директорка з людського капіталу Групи Нафтогаз;

Валерій Решетняк, CEO robota.ua;

Сергій Лозко, директор з інновацій robota.ua;

інші лідери й практики, які творять майбутнє роботи в Україні.

Благодійна місія

У 2025 році HR CAMP має ще й особливу мету — підтримати українських військових. Частина коштів від продажу квитків буде передана фонду Повернись живим. Це означає, що кожен учасник конференції робить свій внесок не лише у розвиток себе та своєї команди, а й у спільну перемогу.

Квитки вже у продажу: hrcamp.robota.ua

Offline — 18 999 грн (участь у Львові, повна програма, фірмовий пакет учасника, кава-брейки, бранч, вечірній фуршет, afterparty, фото- та відеозвіт, доступ до чат-боту, трансфер з Emily Resort до Львова та партнерські знижки на проживання).

Online — 6 599 грн (доступ до записів і матеріалів спікерів).

Фото: HR CAMP

