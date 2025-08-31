Президент Владимир Зеленский сообщил о ситуации на фронте, в частности на Донецком направлении. Он подчеркнул, что украинские военные продолжают активно оборонять свои позиции и наносить потери врагу.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 31 августа.

Ситуация на фронте и обеспечение войска

Президент отметил, что основное внимание сейчас приковано к району Покровска и другим важным участкам фронта.

Сейчас смотрят

По его словам, украинские подразделения демонстрируют стойкость и меткость, ежедневно уничтожая российских оккупантов.

— Мы защищаем наши позиции, и принципиально то, что это активная наша защита – мы уничтожаем оккупанта ежедневно. Спасибо каждому нашему подразделению за стойкость и меткость, – подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что ведется работа, чтобы украинская армия имела все необходимое обеспечение на осень.

Также он анонсировал ряд международных встреч и контактов с партнерами.

— Работаем также и над тем, чтобы всего необходимого обеспечения на осень для нашей армии было точно достаточно. Будут встречи, будут наши контакты с партнерами, планируем очень активную дипломатическую неделю, – сказал Зеленский.

Двухнедельный дедлайн Трампа Путину истек

Президент напомнил, что две недели назад президент США Дональд Трамп дал России две недели для подготовки к реальным переговорам.

— Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно к этому времени россияне должны быть готовы к реальным переговорам, к встрече на уровне лидеров. Украина, бесспорно, готова к этому. Но единственное, что делает Россия, – это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом, — отметил глава государства.

Он считает, что российский диктатор Путин “снова будет выкручиваться — это его спорт номер один”.

— Все в мире заявляли, что нужно прекратить огонь, все настаивали, что война должна закончиться. Такова была позиция всех – Китая, мы говорили об этом с премьер-министром Индии, также с другими лидерами, которые сейчас там на саммите – Турция, Азербайджан, Казахстан, почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского, спасибо за это. Единственный, кто хочет войны – это Россия, – подчеркнул президент.

По его словам, Украина рассчитывает, “что никто не будет терпеть затягивание войны”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.