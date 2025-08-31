Президент Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на фронті, зокрема на Донецькому напрямку. Він наголосив, що українські військові продовжують активно обороняти свої позиції та завдавати втрат ворогу.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 31 серпня.

Ситуація на фронті та забезпечення війська

Президент зазначив, що основна увага зараз прикута до району Покровська та інших важливих ділянок фронту.

За його словами, українські підрозділи демонструють стійкість і влучність, щодня знищуючи російських окупантів.

– Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист – ми знищуємо окупанта щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність, – наголосив він.

Глава держави підкреслив, що ведеться робота, аби українська армія мала все необхідне забезпечення на осінь.

Також він анонсував низку міжнародних зустрічей і контактів із партнерами.

– Працюємо також і щоб усього необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було точно достатньо. Будуть зустрічі, будуть наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень, – сказав Зеленський.

Двотижневий дедлайн Трампа Путіну минув

Президент нагадав, що два тижні тому президент США Дональд Трамп дав Росії два тижні для підготовки до реальних переговорів.

– Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія – це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це, – зазначив глава держави.

Він вважає, що російський диктатор Путін “знову буде викручуватись – це його спорт номер один”.

– Всі в світі заявляли, що треба припинити вогонь, всі наполягали, що війна має завершитись. Такою була позиція всіх – Китаю, ми говорили про це з прем’єр-міністром Індії, також з іншими лідерами, які зараз там на саміті – Туреччина, Азербайджан, Казахстан, майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципова заява Папи Римського, дякуємо за це. Єдиний, хто хоче війни – це Росія, – наголосив президент.

За його словами, Україна розраховує, “що ніхто не буде толерувати затягування війни”.

