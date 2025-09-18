Освобожденные из российского плена смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственников или уполномоченных лиц, сообщает Минсоцполитики.

Санаторное лечение пленных в сопровождении родственников

Как информирует Минсоцполитики, теперь, по желанию освобожденных из плена, рядом с ними в санатории сможет находиться одно сопровождающее лицо, не обязательно родственник. Для сопровождающего человека предусмотрена путевка без лечебных процедур или компенсация ее стоимости.

Отмечается, что ранее услуга санаторного лечения для освобожденных из плена не была популярной, поскольку многие из-за состояния здоровья или психологических травм не могли самостоятельно пройти восстановление.

– Теперь мы меняем эти подходы, чтобы все могли восстановиться в комфортной среде, – говорится в сообщении.

К слову, ранее Факты ICTV давали пошаговую инструкцию, как оформить инвалидность после плена.

