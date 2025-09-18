Санаторне лікування для звільнених з полону: з’явилися зміни для родичів
Звільнені з російського полону зможуть проходити санаторне лікування у супроводі родичів або уповноважених осіб, повідомляє Мінсоцполітики.
Санаторне лікування колишніх полонених у супроводі родичів
Як інформує Мінсоцполітики, відтепер, за бажанням звільнених з полону, поруч з ними у санаторії зможе бути один супровідник, не обов’язково родич. Для людини, яка супроводжує, передбачено забезпечення путівкою без лікувальних процедур або компенсація її вартості.
Зазначається, що раніше послуга санаторного лікування для звільнених з полону не була популярною, оскільки багато хто через стан здоров’я чи психологічні травми не міг самостійно пройти відновлення.
– Тепер ми змінюємо ці підходи, щоб усі могли відновитися у комфортному середовищі, – йдеться у повідомленні.
Фото: Координаційний штаб