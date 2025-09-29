По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 109 боевых столкновений. Ночью прогремел взрыв на Карачевском заводе Электродеталь в Брянской области и в Воскресенске Московской области.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Удар по заводу Электродеталь в Брянской области

Ночью прогремел взрыв в Брянской области РФ. Сообщают о поражении и пожаре на Карачевском заводе Электродеталь.

The Sunday Times назвала 13 командиров РФ, причастных к убийствам в Буче

Британская газета The Sunday Times установила имена 13 командиров армии РФ, ответственных за преступления в городе Буча в марте 2022 года.

Подвал детского летнего лагеря превратили в пыточную, там российские солдаты насиловали женщин и детей. Россияне калечили жертв, убивали родителей на глазах у детей. После отступления армии РФ в городе нашли более 500 тел мирных жителей, десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Белгород без света

Вчера вечером в Белгороде прогремели сильные взрывы – в городе частично пропал свет и вода. Сообщалось о прилете ракет по Белгородской ТЭЦ и электроподстанции Луч.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что это был прилет украинских ракет по городу. По его словам, два человека пострадали во время ракетного обстрела Белгорода.

Выборы в Молдове

В Молдове в воскресенье, 28 сентября, прошли парламентские выборы. По подсчетам 99,03% бюллетеней, на выборах лидирует проевропейская партия Действие и Солидарность (PAS), которую возглавляет президент страны Майя Санду.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 314-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

