Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Вночі пролунав вибух на Карачевському заводі Електродеталь у Брянській області та у Воскресенську Московської області.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Удар по заводу Електродеталь у Брянській області

Вночі пролунав вибух у Брянській області РФ. Повідомляють про ураження та пожежу на Карачевському заводі Електродеталь.

Зараз дивляться

The Sunday Times назвала 13 командирів РФ, причетних до вбивств у Бучі

Британська газета The Sunday Times встановила імена 13 командирів армії РФ, які відповідальні за злочини у місті Буча у березні 2022 року.

Підвал дитячого літнього табору перетворили на катівню, там російські солдати ґвалтували жінок і дітей. Росіяни калічили жертв, убивали батьків на очах у дітей. Після відступу армії РФ у місті знайшли понад 500 тіл мирних мешканців, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

Бєлгород без світла

Вчора ввечері у Бєлгороді пролунали сильні вибухи – у місті частково зникло світло та вода. Повідомлялося про приліт ракет по Бєлгородській ТЕЦ і електропідстанції Луч.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що це був приліт українських ракет на місту. За його словами, двоє людей постраждали під час ракетного обстрілу Бєлгорода.

Вибори у Молдові

У Молдові у неділю, 28 вересня, пройшли парламентські вибори. За підрахунком 99, 03% бюлетенів, на виборах лідирує проєвропейська партія Дія і Солідарність (PAS), яку очолює президентка країни Мая Санду.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.