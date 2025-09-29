Події ночі 29 вересня: удар по заводу Електродеталь на Брянщині та вибори у Молдові
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Вночі пролунав вибух на Карачевському заводі Електродеталь у Брянській області та у Воскресенську Московської області.
Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.
Удар по заводу Електродеталь у Брянській області
Вночі пролунав вибух у Брянській області РФ. Повідомляють про ураження та пожежу на Карачевському заводі Електродеталь.
The Sunday Times назвала 13 командирів РФ, причетних до вбивств у Бучі
Британська газета The Sunday Times встановила імена 13 командирів армії РФ, які відповідальні за злочини у місті Буча у березні 2022 року.
Підвал дитячого літнього табору перетворили на катівню, там російські солдати ґвалтували жінок і дітей. Росіяни калічили жертв, убивали батьків на очах у дітей. Після відступу армії РФ у місті знайшли понад 500 тіл мирних мешканців, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.
Бєлгород без світла
Вчора ввечері у Бєлгороді пролунали сильні вибухи – у місті частково зникло світло та вода. Повідомлялося про приліт ракет по Бєлгородській ТЕЦ і електропідстанції Луч.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що це був приліт українських ракет на місту. За його словами, двоє людей постраждали під час ракетного обстрілу Бєлгорода.
Вибори у Молдові
У Молдові у неділю, 28 вересня, пройшли парламентські вибори. За підрахунком 99, 03% бюлетенів, на виборах лідирує проєвропейська партія Дія і Солідарність (PAS), яку очолює президентка країни Мая Санду.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.