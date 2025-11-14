Утром 14 ноября на Александровском направлении российские войска попытались прорвать украинскую оборону, бросив в бой почти два десятка разнообразной бронетехники для поддержки пехотных штурмов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

ВСУ остановили наступление россиян на Александровском направлении

По данным Генштаба, оккупанты пытались воспользоваться густым туманом, надеясь скрыть передвижение техники и штурмовых групп.

Однако украинские подразделения вовремя обнаружили врага и нанесли комплексное огневое поражение.

В результате боя наши защитники уничтожили два российских танка и четыре боевые бронированные машины.

Еще один танк и две единицы бронетехники были серьезно повреждены и потеряли боеспособность.

Кроме того, при отражении штурма были ликвидированы трое и ранены пятеро российских пехотинцев, задействованных в наступлении.

В Силах обороны отмечают, что данные об общих потерях противника продолжают уточняться.

Тактика врага на Александровском направлении

Как отметил командир роты наземных беспилотных систем 5 Киевской бригады Сергей Крайняк в эфире Суспільне.Студія, из-за сложных погодных условий оккупанты переходят к новой тактике продвижения.

В тумане они пытаются незаметно выдвигаться вперед мелкими пехотными группами, используя любой доступный гражданский транспорт — от легковых автомобилей и мотоциклов до электросамокатов.

Перемещение штурмовиков часто корректируют российские дроны, которые фактически «ведут» их к позициям.

В то же время Крайняк отметил, что для украинских сил такая погода тоже создает определенное преимущество.

В частности, в тумане значительно падает активность вражеских дронов, что позволяет ВСУ действовать более свободно, применять технику и проводить маневры, которые в ясную погоду практически невозможны из-за большой «зоны действия» российских БПЛА.

Украинские подразделения в это время активно используют наземные роботизированные комплексы — как для логистики, так и для эвакуации раненых в сложных условиях.

Стоит отметить, что российские солдаты не впервые используют погодные условия для продвижения на различных участках фронта.

Ранее в 7 корпусе ДШВ заявляли, что россияне используют густой туман, чтобы продвигаться в окрестностях Покровска.

Источник : Суспільне

