ВСУ остановили врага на Александровском направлении: уничтожили танки и бронемашины
Утром 14 ноября на Александровском направлении российские войска попытались прорвать украинскую оборону, бросив в бой почти два десятка разнообразной бронетехники для поддержки пехотных штурмов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
ВСУ остановили наступление россиян на Александровском направлении
По данным Генштаба, оккупанты пытались воспользоваться густым туманом, надеясь скрыть передвижение техники и штурмовых групп.
Однако украинские подразделения вовремя обнаружили врага и нанесли комплексное огневое поражение.
В результате боя наши защитники уничтожили два российских танка и четыре боевые бронированные машины.
Еще один танк и две единицы бронетехники были серьезно повреждены и потеряли боеспособность.
Кроме того, при отражении штурма были ликвидированы трое и ранены пятеро российских пехотинцев, задействованных в наступлении.
В Силах обороны отмечают, что данные об общих потерях противника продолжают уточняться.
Тактика врага на Александровском направлении
Как отметил командир роты наземных беспилотных систем 5 Киевской бригады Сергей Крайняк в эфире Суспільне.Студія, из-за сложных погодных условий оккупанты переходят к новой тактике продвижения.
В тумане они пытаются незаметно выдвигаться вперед мелкими пехотными группами, используя любой доступный гражданский транспорт — от легковых автомобилей и мотоциклов до электросамокатов.
Перемещение штурмовиков часто корректируют российские дроны, которые фактически «ведут» их к позициям.
В то же время Крайняк отметил, что для украинских сил такая погода тоже создает определенное преимущество.
В частности, в тумане значительно падает активность вражеских дронов, что позволяет ВСУ действовать более свободно, применять технику и проводить маневры, которые в ясную погоду практически невозможны из-за большой «зоны действия» российских БПЛА.
Украинские подразделения в это время активно используют наземные роботизированные комплексы — как для логистики, так и для эвакуации раненых в сложных условиях.
Стоит отметить, что российские солдаты не впервые используют погодные условия для продвижения на различных участках фронта.
Ранее в 7 корпусе ДШВ заявляли, что россияне используют густой туман, чтобы продвигаться в окрестностях Покровска.