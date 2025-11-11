Российские войска усилили попытки прорыва в Покровск, используя для этого легкую технику и погодные условия.

По данным 7 корпуса ДШВ, в последние дни оккупанты пытались продвинуться через южные окраины города, прикрываясь густым туманом.

Ситуация в Покровске

По данным военных, из-за плохой видимости снижаются возможности украинской воздушной разведки и огневого поражения противника.

В самом Покровске сейчас находится более 300 российских военных, которые стремятся выйти к северным границам города и создать условия для его окружения.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают выявлять и ликвидировать вражеские группы даже в сложных условиях.

С начала ноября в Покровске было уничтожено 162 оккупанта, еще 39 получили ранения.

К зачистке территорий привлечены подразделения Сил обороны — беспилотные комплексы, штурмовые и десантно-штурмовые части, силы ССО, СБУ, Нацгвардии и Нацполиции.

Напомним, что в своем отчете от 10 ноября Институт изучения войны (ISW) сообщает, что направление Покровск — Мирноград остается одним из самых напряженных на Востоке Украины.

Согласно отчету аналитиков, украинские войска удерживают оборону и осуществляют контрнаступательные действия для недопущения окружения города.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью New York Post подтвердил, что ситуация под Покровском остается критической, однако оборона держится.

По его словам, Россия сосредоточила на этом направлении около 150 тыс. военных из примерно 700 тыс., находящихся на территории Украины.

