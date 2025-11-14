Вранці 14 листопада на Олександрівському напрямку російські війська спробували прорвати українську оборону, кинувши у бій майже два десятки різноманітної бронетехніки для підтримки піхотних штурмів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

ЗСУ зупинили наступ росіян на Олександрівському напрямку

За даними Генштабу, окупанти намагалися скористатися густим туманом, сподіваючись приховати пересування техніки та штурмових груп.

Зараз дивляться

Проте українські підрозділи вчасно виявили ворога та завдали комплексного вогневого ураження.

У результаті бою наші захисники знищили два російські танки та чотири бойові броньовані машини.

Ще один танк і дві одиниці бронетехніки були серйозно пошкоджені та втратили боєздатність.

Крім того, під час відбиття штурму було ліквідовано трьох та поранено п’ятьох російських піхотинців, задіяних у наступі.

У Силах оборони зазначають, що дані щодо загальних втрат противника продовжують уточнюватися.

Тактика ворога на Олександрівському напрямку

Як зазначив командир роти наземних безпілотних систем 5 Київської бригади Сергій Крайняк в етері Суспільне.Студія, через складні погодні умови окупанти переходять до нової тактики просування.

У туман вони намагаються непомітно висуватися вперед дрібними піхотними групами, використовуючи будь-який доступний цивільний транспорт — від легкових автомобілів та мотоциклів до електросамокатів.

Переміщення штурмовиків часто коригують російські дрони, які фактично “ведуть” їх до позицій.

Водночас Крайняк зауважив, що для українських сил така погода теж створює певну перевагу.

Зокрема, у туман значно падає активність ворожих дронів, що дозволяє ЗСУ діяти більш вільно, застосовувати техніку та проводити маневри, які за ясної погоди практично неможливі через велику “кілзону” російських БПЛА.

Українські підрозділи у цей час активно використовують наземні роботизовані комплекси — як для логістики, так і для евакуації поранених у складних умовах.

Варто зазначити, що російські солдати не вперше використовують погодні умови для просування на різних ділянках фронту.

Раніше у 7 корпусі ДШВ заявляли, що росіяни використовують густий туман, щоб просуватися на околицях Покровська.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.