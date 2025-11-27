На ЧАЭС работает миссия МАГАТЭ для независимой оценки безопасности после атаки РФ
- На ЧАЭС начала работу миссия МАГАТЭ по оценке безопасности после повреждения конфайнмента.
- Атака русского дрона с фугасной частью привела к повреждениям арки НБК и внутренних систем.
- Специалисты ЧАЭС провели неотложные мероприятия, но объект нуждается в всесторонней экспертной оценке.
На Чернобыльской АЭС начала работу специальная миссия МАГАТЭ, которая проводит комплексную оценку состояния безопасности объекта.
Визит осуществляется по запросу Украины после удара российского боевого дрона с фугасной частью, повредившего внешнюю и внутреннюю оболочки арки Нового безопасного конфайнмента (НБК), а также ряд внутренних конструкций, систем и узлов, имеющих критическое значение для безопасности и выполнения функций преобразования объекта.
Целью миссии является проведение независимого анализа текущего технического и радиационного состояния НБК, а также определение возможных рисков и необходимых шагов по его стабилизации.
– Мы бы хотели выразить благодарность МАГАТЭ за постоянную готовность помогать Украине и за то, что вы поддерживаете ЧАЭС в этот критический момент. Ваше присутствие на площадке ЧАЭС сегодня — это сигнал солидарности с Украиной, когда мы сталкиваемся с российской агрессией, – отметил генеральный директор ГСП ЧАЭС во время совещания.
Удар по Чернобыльской АЭС
Напомним, атака российского ударного дрона произошла 14 февраля 2025 года.
В результате взрыва возник масштабный пожар, который длился более 10 суток. Благодаря слаженным действиям работников ГСЧС и персонала ЧАЭС, ее удалось ликвидировать.
С тех пор специалисты станции предприняли неотложные аварийные меры, в частности, временно закрыли отверстие в арке НБК, чтобы минимизировать влияние погодных условий на системы конфайнмента.
Впрочем, текущее техническое состояние объекта требует всесторонней экспертной оценки.
Проверка проводится в соответствии с пунктом 2 Меморандума о взаимопонимании между МАГАТЭ и Правительством Украины, подписанным 10 июля 2025 года в Риме.
Документ предусматривает международную поддержку восстановления безопасного статуса НБК на Чернобыльской АЭС.