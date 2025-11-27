На Чорнобильській АЕС розпочала роботу спеціальна місія МАГАТЕ, яка проводить комплексну оцінку стану безпеки об’єкта.

На Чорнобильській АЕС працює місія МАГАТЕ

Візит здійснюється на запит України після удару російського бойового дрона з фугасною частиною, який пошкодив зовнішню та внутрішню оболонки арки Нового безпечного конфайнмента (НБК), а також низку внутрішніх конструкцій, систем і вузлів, що мають критичне значення для безпеки та виконання функцій перетворення об’єкта Укриття на екологічно стабільний комплекс.

Метою місії є проведення незалежного аналізу поточного технічного та радіаційного стану НБК, а також визначення можливих ризиків та необхідних кроків для його стабілізації.

– Ми хотіли б висловити подяку МАГАТЕ за постійну готовність допомагати Україні і за те, що ви підтримуєте ЧАЕС у цей критичний момент. Ваша присутність на майданчику ЧАЕС сьогодні — це сигнал солідарності з Україною в час, коли ми стикаємося з російською агресією, – зазначив генеральний директор ДСП ЧАЕС під час наради.

Удар по Чорнобильській АЕС

Нагадаємо, атака російського ударного дрона сталася 14 лютого 2025 року.

Внаслідок вибуху виникла масштабна пожежа, яка тривала понад 10 діб. Завдяки злагодженим діям працівників ДСНС та персоналу ЧАЕС її вдалося ліквідувати.

Відтоді фахівці станції здійснили невідкладні аварійні заходи, зокрема тимчасово закрили отвір у арці НБК, щоб мінімізувати вплив погодних умов на системи конфайнмента.

Втім, поточний технічний стан об’єкта потребує всебічної експертної оцінки.

Перевірка проводиться відповідно до пункту 2 Меморандуму про взаєморозуміння між МАГАТЕ та Урядом України, підписаного 10 липня 2025 року в Римі.

Документ передбачає міжнародну підтримку у відновленні безпечного статусу НБК на Чорнобильській АЕС.

