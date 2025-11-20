Три украинские АЭС снизили мощность из-за российских атак — МАГАТЭ
Три украинские атомные электростанции сократили производство электроэнергии 19 ноября из-за российских обстрелов.
Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. Четыре из девяти реакторов снизили мощность после вражеских атак, которые еще больше дестабилизировали электросеть.
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Три украинские АЭС снизили мощность
Хмельницкая и Ровенская АЭС еще в начале ноября сократили производство электроэнергии в результате военных действий.
Однако 19 ноября оба объекта были вынуждены еще больше снизить генерацию после того, как каждый из них потерял связь с одной из своих высоковольтных линий электропередачи.
Южноукраинская АЭС также потеряла подключение к высоковольтной линии электропередачи.
— Запорожская АЭС — не единственная станция, которая пострадала от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на энергосистему по всей Украине, — подчеркнул Гросси на заседании Совета МАГАТЭ.
По его словам, МАГАТЭ организовало две новые поставки в рамках своей комплексной программы помощи Украине. Общее количество поставок с начала большой войны достигло 176.
Напомним, что Хмельницкая и Ровенская АЭС уже снижали мощность после повреждения электрической подстанции в результате атаки россиян в ночь на 7 ноября.