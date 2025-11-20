Три украинские атомные электростанции сократили производство электроэнергии 19 ноября из-за российских обстрелов.

Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. Четыре из девяти реакторов снизили мощность после вражеских атак, которые еще больше дестабилизировали электросеть.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сейчас смотрят

Три украинские АЭС снизили мощность

Хмельницкая и Ровенская АЭС еще в начале ноября сократили производство электроэнергии в результате военных действий.

Однако 19 ноября оба объекта были вынуждены еще больше снизить генерацию после того, как каждый из них потерял связь с одной из своих высоковольтных линий электропередачи.

Южноукраинская АЭС также потеряла подключение к высоковольтной линии электропередачи.

— Запорожская АЭС — не единственная станция, которая пострадала от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на энергосистему по всей Украине, — подчеркнул Гросси на заседании Совета МАГАТЭ.

По его словам, МАГАТЭ организовало две новые поставки в рамках своей комплексной программы помощи Украине. Общее количество поставок с начала большой войны достигло 176.

Напомним, что Хмельницкая и Ровенская АЭС уже снижали мощность после повреждения электрической подстанции в результате атаки россиян в ночь на 7 ноября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.