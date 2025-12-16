Верховная Рада планирует внедрить в учебных заведениях системный подход к подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Рада приняла закон о подготовке граждан к нацсопротивлению

За законопроект № 13347 О внесении изменений в ряд законов по отдельным вопросам подготовки граждан к национальному сопротивлению в первом чтении проголосовали 246 депутатов во время пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 16 декабря.

Документ предусматривает переход от общевойсковой подготовки к системной подготовке граждан в учебных заведениях.

Ожидается, что программа будет внедряться в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования независимо от пола студентов.

Что известно о программе подготовки к нацстрою

Подготовка соискателей образования к национальному сопротивлению будет начинаться на третьем уровне полного общего среднего образования и проходить в школах, профессионально-технических и профессиональных колледжах, имеющих соответствующую лицензию.

На этом уровне базой обучения определен предмет Защита Украины и мероприятия военно-патриотического воспитания.

Во время получения профессионального предвысшего и высшего образования обучение будет проходить в формате дисциплины Основы национального сопротивления.

Эта дисциплина будет включена в образовательные программы и учебные планы всех учебных заведений (государственных и частных), в которых граждане обучаются после школы.

Она будет охватывать студентов, обучающихся по программам младшего бакалавра и бакалавра, а также магистров медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений.

Исключение предусмотрено только для курсантов военных учебных заведений, для которых действуют отдельные образовательные программы.

Согласно законопроекту, подготовка граждан будет осуществляться в специализированных центрах по программам, которые будет разрабатывать Минобороны.

Порядок создания и функционирования центров подготовки граждан к национальному сопротивлению будет определять Кабинет министров.

Практические занятия будут направлены на формирование навыков ведения огня из стрелкового оружия, минной безопасности, оказания домедицинской помощи и других необходимых умений.

Занятия будут проводиться на полигонах ВСУ, на базе имущества Общества содействия обороны Украины и на других сертифицированных стрельбищах, стендах, в тирах и на интерактивных тренажерах.

Ответственность за организацию подготовки возлагается на Минобразования и совместно с Минобороны, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления.

