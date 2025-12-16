Верховна Рада планує запровадити у закладах освіти системний підхід до підготовки громадян до національного спротиву.

Рада ухвалила закон про підготовку громадян до нацспротиву

За законопроєкт № 13347 Про внесення змін до низки законів щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву в першому читанні проголосували 246 депутатів під час пленарного засідання Верховної Ради у вівторок, 16 грудня.

Документ передбачає перехід від загальновійськової підготовки до системної підготовки громадян у закладах освіти.

Очікується, що програма впроваджуватиметься у закладах вищої та фахової передвищої освіти незалежно від статі студентів.

Що відомо про програму підготовки до нацстротиву

Підготовка здобувачів освіти до національного спротиву буде розпочинатися на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проходитиме у школах, професійно-технічних і фахових коледжах, які мають відповідну ліцензію.

На цьому рівні базою навчання визначено предмет Захист України та заходи військово-патріотичного виховання.

Під час здобуття фахової передвищої та вищої освіти навчання триватиме у форматі дисципліни Основи національного спротиву.

Ця дисципліна включатиметься до освітніх програм і навчальних планів усіх закладів освіти (державних та приватних), у яких громадяни навчаються після школи.

Вона охоплюватиме студентів, що навчаються за програмами молодшого бакалавра та бакалавра, а також магістрів медичного, фармацевтичного чи ветеринарного напрямів.

Виняток передбачений лише для курсантів військових навчальних закладів, для яких діють окремі освітні програми.

Відповідно до законопроєкту, підготовка громадян здійснюватиметься у спеціалізованих центрах за програмами, які розроблятиме Міноборони.

Порядок створення та функціонування центрів підготовки громадян до національного спротиву визначатиме Кабінет міністрів.

Практичні заняття будуть спрямовані на формування навичок ведення вогню зі стрілецької зброї, мінної безпеки, надання домедичної допомоги та інших необхідних умінь.

Заняття проводитимуться на полігонах ЗСУ, на базі майна Товариства сприяння оборони України та на інших сертифікованих стрільбищах, стендах, у тирах і на інтерактивних тренажерах.

Відповідальність за організацію підготовки покладається на Міносвіти і спільно з Міноборони, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

