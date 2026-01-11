Зеленский сообщил, где ситуация со светом и теплом наиболее критическая
- В Киеве, Киевской области и прифронтовых областях продолжается восстановление электричества и отопления после ударов РФ.
- В Киевской области работают почти 200 ремонтных бригад, развернуты пункты несокрушимости.
- Украина ведет переговоры с партнерами о поставках ракет для ПВО и новых взносах в программу PURL.
В течение дня президент Владимир Зеленский получал отчеты от премьер-министра Юлии Свириденко, чиновников и Офиса президента о ситуации в регионах. Главными темами остаются восстановительные работы, электричество и отопление.
Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.
Восстановление электроснабжения и отопления
По словам Зеленского, ситуация в регионах с электроснабжением и отоплением остается чрезвычайно сложной, особенно в части городов и сел приграничных областей.
В Киеве продолжаются ремонтные работы после удара РФ в ночь на 9 января.
Президент подчеркнул, что главная задача – восстановить энергоснабжение всех домов. В Киевской области работают почти 200 ремонтных бригад, активную помощь оказывает ГСЧС Украины.
— Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь – там сложнее всего. Многое сделано, но до сих пор значительное количество семей остаются без электричества. В целом по стране развернуты пункты несокрушимости во всех регионах, привлечены силы Укрзалізниці, Нафтогаза, других наших государственных компаний, — отметил глава государства.
Энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы сейчас работают в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.
Зеленский отметил, что холодная зимняя погода добавляет сложностей, и именно ею пытаются воспользоваться россияне.
Ракеты для ПВО и мирные переговоры
Президент рассказал о разговоре с главнокомандующим Александром Сырским. Обсуждали вопросы ПВО и поставок от партнеров. Первый приоритет – это ракеты для ПВО.
По словам Зеленского, завтра состоится встреча, на которой будут обсуждать этот вопрос. Нужны новые взносы партнеров в программу PURL и поставки со складов в Европе.
Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил президенту о переговорах с американской стороной.
Украина планирует график встреч и дальнейших переговоров, действуя максимально конструктивно и быстро.
Зеленский сравнил войну России со Второй мировой
Владимир Зеленский уточнил, что сегодня – 1418-й день войны России против Украины.
Столько же дней длилась война нацистской Германии против Советского Союза.
— Они (россияне. – Ред.) хотели повторить – и повторили издевательства над людьми, повторили фашизм, повторили почти все и худшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно “накреатили” войну Шахедами и баллистикой против электростанций и котельных, — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что россияне до сих пор пытаются захватить тот же Донбасс, что и почти четыре года назад, хотят снова солгать о взятии Купянска, бесконечно гибнут в полях на Запорожье.
Российские потери составляют сейчас ежедневно не менее 1000 убитых в сутки, и это Россия платит за то, чтобы война не заканчивалась.
Зеленский подчеркнул, что это безумие можно остановить только объединенными силами Европы, Соединенных Штатов Америки и всех партнеров Украины.
Он добавил, что каждый день войны – это напоминание, что мир не может защитить себя от сумасшедших. Надо остановить Россию.