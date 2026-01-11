Протягом дня президент Володимир Зеленський отримував звіти від прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, урядовців та Офісу президента про ситуацію в регіонах. Головними темами залишаються відновлювальні роботи, електрика та опалення.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

Відновлення електропостачання та опалення

За словами Зеленського, ситуація в регіонах щодо електропостачання та опалення залишається надзвичайно складною, особливо в частині міст і сіл прикордонних областей.

У Києві продовжуються ремонтні роботи після удару РФ у ніч на 9 січня.

Президент наголосив, що головне завдання – відновити енергозабезпечення всіх будинків. На Київщині працюють майже 200 ремонтних бригад, активну допомогу надають ДСНС України.

– Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль – там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики. Загалом по країні розгорнуті пункти незламності в усіх регіонах, залучені сили Укрзалізниці, Нафтогазу, інших наших державних компаній, – зазначив глава держави.

Енергетики, ремонтні бригади та комунальні служби зараз працюють на Дніпропетровщині, Запорізькій області, Харківщині, Донеччині.

Зеленський зазначив, що складна зимова погода додає складнощів, і саме нею намагаються скористатися росіяни.

Ракети для ППО та мирні переговори

Президент розповів про розмову з головнокомандувачем Олександром Сирським. Обговорювали питання ППО та постачання від партнерів. Перший пріоритет – це ракети для ППО.

За словами Зеленського, завтра відбудеться зустріч, на якій обговорюватимуть це питання. Потрібні нові внески партнерів у програму PURL та постачання зі складів у Європі.

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту про переговори з американською стороною.

Україна планує графік зустрічей та подальших переговорів, діючи максимально конструктивно та швидко.

Зеленський порівняв війну Росії з Другою світовою

Володимир Зеленський уточнив, що сьогодні – 1418-й день війни Росії проти України.

Стільки ж днів тривала війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу.

– Вони (росіяни. – Ред.) хотіли повторити – і повторили знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все та найгірше, що було в ХХ столітті. Навіть ще додатково “накреативили” війну Шахедами та балістикою проти електростанцій і котелень, – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що росіяни досі намагаються захопити той самий Донбас, що і майже чотири роки тому, хочуть знову збрехати про взяття Куп’янська, безкінечно гинуть у полях на Запоріжжі.

Російські втрати складають зараз щодня не менше ніж 1000 убитих за добу, і це Росія платить за те, щоб війна не закінчувалась.

Зеленський наголосив, що це божевілля можна зупинити тільки об’єднаними силами Європи, Сполучених Штатів Америки та всіх партнерів України.

Він додав, що кожен день війни – це нагадування, що світ не може захистити себе від божевільних. Треба зупинити Росію.