В течение одной недели Россия нанесла массированные удары по территории Украины ударными беспилотниками, управляемыми авиационными бомбами и ракетами различных типов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский об атаках России на Украину в течение недели

По словам главы государства, в течение недели российская армия использовала:

почти 1100 ударных дронов;

более 890 корректируемых авиационных бомб;

более 50 ракет — баллистических, крылатых, а также баллистику средней дальности Орешник

Удары наносились по объектам, не имеющим военного значения, в частности по энергетической инфраструктуре и жилым домам.

Президент подчеркнул, что Россия намеренно ждала морозной погоды, чтобы усилить последствия ударов для гражданского населения, оставляя людей без света, тепла и воды.

Зеленский отметил, что во многих регионах до сих пор сохраняется сложная ситуация после атак по критической инфраструктуре.

Энергетики и ремонтные бригады работают круглосуточно, восстанавливая электроснабжение, тепло и воду.

Отдельно президент поблагодарил мобильные огневые группы, подразделения ПВО и РЭБ, которые ежедневно и ежедневно защищают Украину от воздушных атак.

– Сейчас особенно важна внутренняя устойчивость и работа по усилению нашей защиты. Нужна стабильная поддержка Украины, нашей защиты, скоординированная дипломатия ради мира. Спасибо всем партнерам, которые именно так работают вместе с нами, – отметил глава государства.

Напомним, что во время ночной атаки на Украину в ночь на 11 января россияне направили 154 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона сбила 125 вражеских целей.