Заместитель премьера Великобритании Ламми прибыл в Украину
- Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми прибыл в Украину для участия в Форуме столетнего партнерства, о чем сообщил посол Валерий Залужный.
- Во время визита стороны обсудят конкретные шаги сотрудничества в экономике, образовании и восстановлении, уделив особое внимание вопросам безопасности.
Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми прибыл в Украину с официальным визитом.
Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, опубликовав фотографию с вокзала.
Залужный о визите заместителя премьера Британии в Украину
– Этот визит – еще одно свидетельство интенсивного сотрудничества между нашими странами, центральным элементом которого стало заключение Соглашения о столетнем партнерстве. Это произошло ровно год назад, – отметил Залужный.
По словам посла, сегодня состоится Форум столетнего партнерства, на котором обсудят конкретное наполнение будущего сотрудничества Украины и Великобритании.
Он рассказал, что речь идет о различных направлениях – от экономики и восстановления до образования.
Особое внимание будет уделяться вопросам безопасности, утверждает посол Украины в Великобритании.
Валерий Залужный поблагодарил Великобританию за помощь и активную позицию в отстаивании интересов Украины в сложные времена.
В пятницу, 16 января, президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Киев. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Фото: Валерий Залужный