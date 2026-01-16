Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми прибыл в Украину с официальным визитом.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, опубликовав фотографию с вокзала.

Залужный о визите заместителя премьера Британии в Украину

– Этот визит – еще одно свидетельство интенсивного сотрудничества между нашими странами, центральным элементом которого стало заключение Соглашения о столетнем партнерстве. Это произошло ровно год назад, – отметил Залужный.

По словам посла, сегодня состоится Форум столетнего партнерства, на котором обсудят конкретное наполнение будущего сотрудничества Украины и Великобритании.

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Он рассказал, что речь идет о различных направлениях – от экономики и восстановления до образования.

Особое внимание будет уделяться вопросам безопасности, утверждает посол Украины в Великобритании.

Валерий Залужный поблагодарил Великобританию за помощь и активную позицию в отстаивании интересов Украины в сложные времена.

В пятницу, 16 января, президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Киев. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Валерий Залужный

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