Осень — период, когда украинцы запасаются картофелем на зиму. Именно сейчас на рынке появляется большой объем нового урожая, поэтому покупатели могут выбирать между картофелем из магазинов, рынков и непосредственно от производителей.

В этом году урожай картофеля зависел от погодных условий, а производители уже говорят о высоких затратах на выращивание и невысоких закупочных ценах.

Какая сейчас цена на картофель в Украине и что будет с ее стоимостью зимой, разбирались Факты ICTV.

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Какая сейчас цена на картофель в Украине

Розничная цена на картофель в Украине существенно отличается в зависимости от места продажи, сорта, размера и качества клубней.

Цена картофеля в супермаркете за кг составляет примерно от 13 до 22 грн. Овощи лучшего качества или определенных сортов стоят дороже.

Если говорить о цене картофеля на рынке, она также зависит от продавца и качества продукции. Поэтому перед покупкой следует сравнивать несколько предложений.

Купить продукцию можно также на рынках и непосредственно у оптовых продавцов. На сайте Agro-Ukraine, где фермеры размещают объявления о продаже сельскохозяйственной продукции, оптовая цена картофеля в Украине сейчас составляет около 7-13 грн за кг.

Молодой картофель: цена за 1 кг

Пока на рынке еще можно встретить молодой картофель, однако не стоит путать его с картошкой нового урожая. Сейчас уже 1 сентября, поэтому в продаже гораздо больше картофеля, который собирают с полей для последующего хранения. Считать такую ​​продукцию молодой неправильно.

Молодой картофель — это клубни, которые выкапывают еще до полного созревания. Они имеют тонкую кожицу и более нежный вкус. Молодые клубни сейчас также можно найти в продаже, но стоят они дороже, чем обычный овощ нового урожая.

Спрос на него сейчас уже невысок, ведь основной сезон молодого картофеля приходится на конец весны и начало лета, тогда покупатели активно ищут такую ​​продукцию. Цена молодого картофеля — 18-30 грн за килограмм.

Какой урожай картофеля в 2026 году

В этом году производители столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. Засушливый период и высокая температура повлияли на развитие картофеля во многих регионах.

Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации и руководитель платформы EastFruit Екатерина Зверева отмечает, что говорить об одинаковом результате по всей Украине неправильно. Урожайность сильно отличается в зависимости от условий выращивания.

Лучшие результаты имеют хозяйства, где есть орошение, качественные семена и соблюдают технологию выращивания. На землях без искусственного полива, особенно на легких почвах, недобор урожая значительно ощутимее.

По словам экспертки, урожай картофеля в 2026 году, вероятнее всего, будет слабее, чем очень удачный для многих производителей 2025 год. Однако говорить о падении урожая на треть по всей стране нет оснований.

Осенью овощей на украинском рынке будет достаточно. Другая ситуация может сложиться зимой, когда на продажу будет поступать уже не вся выращенная продукция, а преимущественно картофель, который производители смогли качественно сохранить.

Какая оптовая цена картофеля в Украине и на что жалуются фермеры

Невысокие закупочные цены беспокоят картофелеводов. Владелец СООО Десна Николай Пономаренко рассказал AgroPortal.ua, что в этом году хозяйство выращивает картофель на площади 230 га.

По его словам, погода сказалась на урожайности, а именно производство картофеля остается дорогим. Значительные расходы фермеры несут на удобрения и логистику.

Сейчас у СООО Десна готовы покупать продовольственный картофель для внутреннего рынка по 10 грн за кг.

Пономаренко считает эту цену низкой. По его мнению, для производителя более комфортной была бы стоимость 12-15 грн за кг.

При этом на самом рынке есть предложения значительно более дорогие, а именно по 18-25 грн за кг. Он объясняет такую ​​разницу тем, что часть фермеров не имеет возможности сохранять урожай. Поэтому они вынуждены сразу продавать картофель после сбора.

По прогнозу Пономаренко такая ситуация с ценами сохранится примерно до 15-20 сентября. После этого производители, которые имеют качественный продовольственный картофель и могут хранить его, смогут продавать продукцию подороже.

Вырастет ли цена картофеля зимой

По словам Екатерины Зверевой, осенью резкого дефицита картофеля не ожидается. В сентябре и начале октября на рынок будет поступать большое количество продукции, поскольку будет продолжаться массовая уборка урожая.

Ситуация начнет меняться в конце осени и зимой. Часть хозяйств, у которых нет профессиональных хранилищ, уже не сможет продавать продукцию. Кроме того, при хранении часть урожая теряется.

В результате на рынке будет оставаться прежде всего качественный картофель, который удалось сохранить. Покупатели будут платить не просто за килограмм продукции, а за качество, сорт, размер, возможность длительного хранения и стабильные поставки.

Именно поэтому, по прогнозу эксперта, в декабре-феврале цена на картофель может вырасти примерно на 25-40%.

Стоит ли сейчас покупать картошку впрок

Если семья имеет соответствующие условия для хранения, начало осени является подходящим временем, чтобы приобрести часть картофеля на зиму.

Однако важно учитывать качество продукции. Картофель для длительного хранения должен быть без повреждений, гнили и признаков болезней. Покупать большие объемы продукции, которые негде правильно хранить, нецелесообразно.

В то же время тем, кто имеет сухое, прохладное и пригодное для хранения помещение, закупиться осенью действительно выгоднее, чем покупать картофель небольшими объемами в течение зимы по потенциально более высокой цене.

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