Заступник премʼєра Великої Британії Ламмі прибув до України
- Заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Ламмі прибув до України для участі у Форумі сторічного партнерства, про що повідомив посол Валерій Залужний.
- Під час візиту сторони обговорять конкретні кроки співпраці в економіці, освіті та відновленні, приділивши особливу увагу питанням безпеки.
Заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Ламмі прибув до України з офіційним візитом.
Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний, опублікувавши фотографію з вокзалу.
Залужний про візит заступника премʼєра Британії до України
– Цей візит – ще одне свідчення інтенсивної співпраці між нашими країнами, центральним елементом якої стало укладення Угоди про сторічне партнерство. Це сталося рівно рік тому, – зазначив Залужний.
За словами посла, сьогодні відбудеться Форум сторічного партнерства, на якому обговорять конкретне наповнення майбутньої співпраці України та Великої Британії.
Він розповів, що йдеться про різні напрямки – від економіки та відновлення до освіти.
Особлива увага приділятиметься питанням безпеки, стверджує посол України у Великій Британії.
Валерій Залужний подякував Великій Британії за допомогу та активну позицію у відстоюванні інтересів України у складні часи.
