Заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Ламмі прибув до України з офіційним візитом.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний, опублікувавши фотографію з вокзалу.

Залужний про візит заступника премʼєра Британії до України

– Цей візит – ще одне свідчення інтенсивної співпраці між нашими країнами, центральним елементом якої стало укладення Угоди про сторічне партнерство. Це сталося рівно рік тому, – зазначив Залужний.

За словами посла, сьогодні відбудеться Форум сторічного партнерства, на якому обговорять конкретне наповнення майбутньої співпраці України та Великої Британії.

Він розповів, що йдеться про різні напрямки – від економіки та відновлення до освіти.

Особлива увага приділятиметься питанням безпеки, стверджує посол України у Великій Британії.

Валерій Залужний подякував Великій Британії за допомогу та активну позицію у відстоюванні інтересів України у складні часи.

У п’ятницю, 16 січня, президент Чехії Петр Павел прибув з візитом до Києва. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: Валерій Залужний