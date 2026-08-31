Военное положение изменило работу коммунальных служб, но не отменило всех обязанностей потребителей перед обслуживающими компаниями. Один из них – своевременная поверка квартирного счетчика воды.

Проводится ли поверка счетчиков воды во время военного положения, читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое поверка счетчика воды

Как объясняет Госпродслужба, поверка счетчика воды — это проверка качества его работоспособности.

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Некоторое время во время военного положения поверку приборов учета можно было не проводить. Однако эти правила изменились, и сейчас поверка счетчиков воды снова обязательна.

В начале полномасштабной войны действовали особые правила. Постановление Кабмина №412 определяло особенности поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного положения.

Позже правительство изменило порядок. Постановление Кабмина №440 упразднило действие постановления №412. Именно с этого времени поверка счетчиков снова производится по определенным правительством правилам. Об этом сообщала Госпродпотребслужба.

Поверка счетчиков воды в военное положение: правила

Сроки проведения поверки счетчиков воды в Украине в военное положение указаны в постановлении №440:

На территориях активных боевых действий подать счетчик на поверку нужно в течение шести месяцев с даты завершения боевых действий, но не ранее окончания отопительного периода.

На территориях возможных боевых действий — в течение шести месяцев со дня прекращения возможности боевых действий, также не ранее окончания отопительного периода.

Для временно оккупированных территорий поверка обеспечивается в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного и чрезвычайного положения на соответствующей территории, но также не ранее завершения отопительного периода.

Для остальной территории Украины подать счетчик на поверку нужно в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

Сроки поверки счетчиков воды в военное положение

Для таких приборов установлен межповерочный интервал четыре года. Дата последующей поверки указывается в техническом паспорте или может быть указана в личном кабинете потребителя на сайте поставщика услуги.

Кто может проводить поверку

Осуществлять поверку счетчиков воды во время военного положения могут только уполномоченные организации. К ним относятся научные метрологические центры, метрологические центры и поверочные лаборатории, обладающие соответствующими полномочиями.

Список таких организаций размещен на вебпортале Министерства экономики Украины.

За чей счет проводят поверку счетчиков воды во время военного положения 2026

Для квартирных узлов учета воды периодическая поверка, обслуживание и ремонт, в частности демонтаж, транспортировка и монтаж, производятся за счет владельцев таких узлов учета, если договором не предусмотрено иное. Об этом особо отмечает Госпродпотребслужба.

Если счетчик успешно прошел поверку, о положительном результате свидетельствуют наличие поверочного клейма на приборе или запись с оттиском клейма в соответствующем разделе эксплуатационных документов. Также оформляется свидетельство о поверке по установленной форме.

Если счетчик не отвечает установленным требованиям, на него оформляется справка о непригодности.

Если срок поверки пропущен, счетчик считается не поверенным, а его показатели не учитываются при начислении. Поэтому владельцам квартир следует предварительно проверить дату следующей поверки и не пропускать установленный срок.

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