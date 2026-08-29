Прем’єр-міністр Сергій Корецький під час зустрічі з Володимиром Зеленським розповів про адаптацію роботи держави до нової тактики російських атак.

Зміни стосуються економіки та критичної інфраструктури Києва та перегляду підходів до комендантської години.

Корецький про адаптацію до нової тактики РФ

— За підсумками розширеної наради, яку я сьогодні провів за участі головнокомандувача, міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу президента та РНБО, напрацьовуємо конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов, — заявив Корецький у суботу, 29 серпня.

За його словами, тривалі повітряні тривоги позначаються не тільки на безпеці громадян, а й на роботі підприємств, логістиці, транспорті, школах, дитячих садках та інших сферах життя.

Сейчас смотрят

— Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися, — сказав прем’єр.

Він зазначив, що зараз напрацьовуються рішення щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, функціонування метро та інших об’єктів інфраструктури.

Мета цих заходів – посилити захист людей і зберегти можливість жити у містах та громадах.

Перегляд підходів до комендантської години

Голова уряду повідомив, що планується переглянути підходи до комендантської години. Йдеться і про забезпечення цивільних осіб оперативнішою інформацією щодо повітряних загроз без створення додаткових ризиків для безпеки.

— Усі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації, – розповів прем’єр.

Корецький під час доповіді Зеленському також повідомив, що на позачерговому засіданні український уряд ухвалить рішення про виділення коштів із резервного фонду.

Гроші спрямують на підтримку та компенсації постраждалим унаслідок трагедії у Бучанському районі, де загинули щонайменше 37 людей.

Нагадаємо, 28 серпня керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко заявив про підготовку відповіді на тактику Росії, яка полягає у проведенні великої кількості дрібних дронових атак на українську столицю.

За його словами, росіяни запускають невелику кількість реактивних БпЛА хвилями, намагаючись паралізувати Київ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.