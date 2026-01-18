После вмешательства военной администрации городской совет Чернигова начал запускать генераторы, которые обеспечивают подачу тепла на верхние этажи в жилых домах города.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По его словам, в состав рабочей группы, которая запускает генераторы, входят представители городской военной администрации, спасатели ГСЧС, областной военной администрации и городского совета.

С 19 января в общеобразовательных школах Чернигова обучение будет проходить в дистанционном формате, сообщает пресс-служба Черниговского горсовета. Соответствующее решение приняли педагогические советы всех школ города.

16 января в Чернигове начала работать комиссия по компенсации расходов на восстановление окон, которые были повреждены или уничтожены в результате вражеских ударов. Компенсацию могут получить жители многоэтажных и частных домов, если окна были повреждены или уничтожены, начиная с декабря 2025 года. На реализацию инициативы из городского бюджета выделили 5 млн грн.

По состоянию на сегодня с декабря месяца повреждено около 453 окон. Уже поступило 39 заявлений на возмещение за уничтоженные окна.

Фото: Дмитрий Брижинский

