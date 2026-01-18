Після втручання військової адміністрації міська рада Чернігова почала запускати генератори, які забезпечують подання тепла на верхні поверхи в житлових будинках міста.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, до складу робочої групи, яка запускає генератори, входять представники міської військової адміністрації, рятувальники ДСНС, обласної військової адміністрації та міської ради.

З 19 січня у загальноосвітніх школах Чернігова навчання відбуватиметься у дистанційному форматі, повідомляє пресслужба Чернігівської міськради. Відповідне рішення ухвалили педагогічні ради усіх шкіл міста.

16 січня у Чернігові почала працювати комісія щодо компенсації витрат за відновлення вікон, які були пошкоджені або знищені через ворожі удари. Компенсацію можуть отримати мешканці багатоповерхових і приватних будинків, якщо вікна були пошкоджені або знищені, починаючи з грудня 2025 року. На реалізацію ініціативи з міського бюджету виділили 5 млн грн.

Станом на сьогодні з грудня місяця пошкоджено близько 453 вікон. Вже надійшло 39 заяв на відшкодування за знищені вікна.

Фото: Дмитро Брижинський

