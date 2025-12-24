Прямое попадание дрона в многоэтажку: РФ ударила по Чернигову
- Около 16:00 Чернигов подвергся атаки со стороны РФ.
- Было прямое попадание дрона в многоэтажку, начался пожар.
- Пострадавших и погибших, к счастью, нет.
Днем 24 декабря РФ ударили по Чернигову – в результате атаки вражеского дрона загорелась многоэтажка.
Атака Чернигова 24 декабря 2025 года: что известно
Как сообщает пресс-служба Черниговского горсовета и начальник Черниговского ГВА Дмитрий Брыжинский в Telegram, около 16:00 на территории Чернигова было зафиксировано падение российского дрона.
В результате повреждена многоэтажка, начался пожар. Также горит автомобиль.
Со своей стороны Брижинский отметил, что это было прямое попадание в многоэтажку. В одной из квартир вспыхнул пожар.
По состоянию на 16:42 пожар был ликвидирован. Пострадавших и погибших нет.
В Черниговском горсовете отметили, что вражеский дрон попал в боковую стену шестого этажа многоэтажки.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Черниговского горсовета приступило к обследованию поврежденного имущества. Известно о выбитых окнах в многоэтажном здании, по которому ударил дрон, и в расположенном неподалеку общежитии.
На месте происшествия обустроят “пункт несокрушимости”, там полицейские будут принимать заявления от пострадавших.
В Черниговоблэнерго сообщили, что в результате российских обстрелов повреждены несколько важных энергообъектов в Черниговском районе. Обесточены абоненты Чернигова и ряда населенных пунктов Черниговского района.
Отмечается, как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 400-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Дмитрий Брыжинский