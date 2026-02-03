РФ воспользовалась предложением США об энергетическом перемирии не для того, чтобы поддержать дипломатию, а чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке Украины 3 февраля

Глава государства сообщил, что провел селектор по ситуации в регионах, прежде всего в энергетике, после сегодняшнего российского удара.

— Это был целенаправленный удар против энергетики и рекордное количество баллистики. Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температура −20 по Цельсию и ниже, — отметил он.

В то же время на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский подчеркнул, что Россия проигнорировала просьбу США воздержаться от ударов по энергетике.

Сейчас смотрят

— Либо у них в неделе 4 дня, либо ставка на войну, — заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что только в одном этом ударе было 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых – Шахеды.

— Значительную часть удалось сбить, но не все. Есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях: наибольший ущерб в Харьковской, Днепропетровской областях, Киеве и Киевской, Винницкой и Одесской областях, а также в Запорожье. Сейчас все необходимые силы задействованы, и я поручил Министерству энергетики, МВД и правительству в целом предоставить оборудование из резервов, а также срочно связаться с партнерами относительно дополнительных пакетов поддержки. Предметно говорю об этом сейчас с Марком Рютте, — добавил он.

На данный момент сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре, а также в Лозовой на Харьковщине. Сейчас во всех городах и общинах, где это необходимо, работают ремонтные и аварийные бригады, задействован весь ресурс энергетических компаний.

Зеленский поставил отдельные задачи для Министерства обороны и командующего Воздушными силами ВСУ. Президент ожидает от МИД Украины и всего нашего дипломатического корпуса максимально активной работы по информированию партнеров о происходящем и организации достаточной поддержки для наших людей и нашей страны.

— Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они по-прежнему рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в связи с этим работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.