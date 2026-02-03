РФ скористалась пропозицією США щодо енергетичного перемир’я не для того, щоб підтримати дипломатію, а щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку України 3 лютого

Глава держави повідомив, що провів селектор щодо ситуації в регіонах, передусім в енергетиці, після сьогоднішнього російського удару.

– Це був цілеспрямований удар проти енергетики і рекордна кількість балістики. Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче, – зауважив він.

Водночас на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте Зеленський наголосив, що Росія знехтувала проханням США утриматися від ударів по енергетиці.

– Або в них у тижні 4 дні, або ставка на війну, – заявив голова держави.

Зеленський нагадав, що лише в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких –Шахеди.

– Значну частину вдалося збити, але не всі. Є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях: найбільше шкоди на Харківщині, Дніпропетровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі. Зараз усі необхідні сили залучені, і я доручив Міністерству енергетики, МВС та уряду загалом надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки. Предметно говорю про це зараз із Марком Рютте, – додав він.

Наразі складна ситуація з опаленням у Києві, Харкові, Дніпрі, також у Лозовій на Харківщині. Зараз в усіх містах і громадах, де це необхідно, працюють ремонтні та аварійні бригади, задіяний увесь ресурс енергетичних компаній.

Зеленський поставив окремі завдання для Міністерства оборони та командувача Повітряних сил ЗСУ. Президент очікує від МЗС України та всього нашого дипломатичного корпусу максимально активної роботи для інформування партнерів про те, що відбувається, та організації достатньої підтримки для наших людей, для нашої країни.

– Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз, – наголосив Зеленський.

Він наголосив, що, зважаючи на це, робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином.

