Восточную часть Гришиного, северо-западнее Покровска, зачистили от врага.

ВСУ зачистили часть Гришиного возле Покровска: что известно

Украинские военные отработали танком и дронами-бомбардировщиками при зачистке восточной части Гришиного Донецкой области.

— Противник продолжает давление на Гришино, что северо-западнее Покровска. Российские подразделения используют несколько маршрутов выдвижения, действуя малыми штурмовыми группами. Украинские военные в полосе обороны 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ обнаруживают и уничтожают врага при попытках инфильтрации и закрепления в окрестностях населенного пункта, — сообщает 7 корпус ДШВ.

Отмечается, что недавно, воспользовавшись туманом, противник пытался еще раз проникнуть в Гришино. Силы обороны ликвидировали около 10 оккупантов, которые в восточной части населенного пункта скрывались в частных домах и нежилых помещениях.

В частности, по врагу отработал танковый экипаж Leopard из состава 155-й отдельной механизированной бригады. Также по вражеским укрытиям нанесли удары подразделы 147 отдельной артиллерийской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, применив дроны-бомбардировщики Nemesis и Heavy Shot.

Цели удалось определить благодаря работе разведки 147-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ВСУ.

Гришино на карте

Гришино — село Покровской городской общины Покровского района Донецкой области. Входит в Гришинский старостинский округ.

