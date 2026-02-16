Российские войска активизировали попытки окружить Покровск и Мирноград, пытаясь создать так называемые клешни в Покровской агломерации.

Об этом сообщают в 7 корпусе ДШВ.

Ситуация возле Покровска и Мирнограда

В частности, противник усилил давление в направлении населенных пунктов Котлино и Родинское.

Подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ вместе с другими составляющими Сил обороны противодействуют этим намерениям, осуществляя усиленную аэроразведку и дополнительное минирование вероятных путей продвижения врага.

– Одновременно россияне продолжают попытки движения малыми штурмовыми группами из северо-западной части Покровска в направлении Гришино. При просачивании на окраины этого населенного пункта Силы обороны обнаруживают и уничтожают врага, — говорится в сообщении.

Кроме того, на севере Покровска зафиксировали проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы в район фермерских хозяйств.

В результате контрдействий украинские военнослужащие ликвидировали эту группу.

По итогам прошлой недели Силы обороны ликвидировали и ранили 255 российских военных, уничтожили и повредили 19 единиц авто- и мототехники, 29 точек запуска беспилотников, 36 укрытий и складов, а также 575 ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что украинские войска контролируют южные окраины Волчанска Харьковской области, хотя большая часть города разрушена в результате боевых действий.

