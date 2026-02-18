Східну частину Гришиного, що на північний захід від Покровська, зачистили від ворога.

ЗСУ зачистили частину Гришиного біля Покровська: що відомо

Українські військові відпрацювали танком та дронами-бомбардувальниками під час зачистки східної частини Гришиного Донецької області.

– Противник продовжує тиск на Гришине, що на північний захід від Покровська. Російські підрозділи використовують декілька маршрутів висування, діючи малими штурмовими групами. Українські військові у смузі оборони 7 корпусу швидкого реагування ДШВ виявляють та знищують ворога під час спроб інфільтрації та закріплення на околицях населеного пункту, – повідомляє 7 корпус ДШВ.

Зазначається, що нещодавно, скориставшись туманом, противник намагався вкотре проникнути у Гришине. Сили оборони ліквідували близько 10 окупантів, які у східній частині населеного пункту переховувалися у приватних будинках та нежитлових приміщеннях.

Зокрема, по ворогу відпрацював танковий екіпаж Leopard зі складу 155 окремої механізованої бригади. Також по ворожих укриттях завдали ударів підрозділи 147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, застосувавши дрони-бомбардувальники Nemesis та Heavy Shot.

Цілі вдалося визначити завдяки роботі розвідки 147 окремої артилерійської бригади ДШВ ЗСУ.

Гришине на карті

Гришине — село Покровської міської громади Покровського району Донецької області. Входить до Гришинського старостинського округу.

