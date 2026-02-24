Российские оккупанты стремятся выйти на административные границы Донецкой области до конца марта или начала апреля 2026 года.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью на Youtube-канале Мы — Украина.

Планы оккупантов на Донецкую область

По словам заместителя главы ОП, российские войска планируют осуществить выход на административные границы Донецкой области не позднее, чем в начале апреля.

В то же время враг имеет амбиции захватить еще большую часть Запорожской и Днепропетровской областей, утверждает Палиса.

Кроме этого, российская армия до сих пор пытается создать буферную зону вдоль государственной границы Украины, в частности, в Сумской и Харьковской областях, рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Как отметил Палиса, в случае реализации замыслов российские войска будут пытаться осуществить наступление для захвата или создать условия для оккупации Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы до конца года.

Однако заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что сейчас не считает возможной реализацию вражеских замыслов в Украине по меньшей мере в ближайшие шесть месяцев.

