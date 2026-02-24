Выход на админграницы Донецкой области до апреля: Палиса раскрыл планы оккупантов
- Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что российские оккупанты планируют выйти на административные границы Донецкой области к апрелю 2026 года, имея также амбиции по захвату частей Запорожской и Днепропетровской областей.
- Несмотря на планы врага создать буферные зоны и угрожать южным городам Украины, бригадный генерал подчеркнул, что реализация таких замыслов в ближайшие полгода маловероятна.
Российские оккупанты стремятся выйти на административные границы Донецкой области до конца марта или начала апреля 2026 года.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью на Youtube-канале Мы — Украина.
Планы оккупантов на Донецкую область
По словам заместителя главы ОП, российские войска планируют осуществить выход на административные границы Донецкой области не позднее, чем в начале апреля.
В то же время враг имеет амбиции захватить еще большую часть Запорожской и Днепропетровской областей, утверждает Палиса.
Кроме этого, российская армия до сих пор пытается создать буферную зону вдоль государственной границы Украины, в частности, в Сумской и Харьковской областях, рассказал заместитель руководителя Офиса президента.
Как отметил Палиса, в случае реализации замыслов российские войска будут пытаться осуществить наступление для захвата или создать условия для оккупации Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы до конца года.
Однако заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что сейчас не считает возможной реализацию вражеских замыслов в Украине по меньшей мере в ближайшие шесть месяцев.