Російські окупанти прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької області до кінця березня або початку квітня 2026 року.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента і бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю на Youtube-каналі Ми – Україна.

Плани окупантів на Донецьку область

За словами заступника глави ОП, російські війська планують здійснити вихід на адміністративні межі Донецької області не пізніше, ніж на початку квітня.

Водночас ворог має амбіції захопити ще більшу частину Запорізької та Дніпропетровської областей, стверджує Паліса.

Крім цього, російська армія досі намагається створити буферну зону вздовж державного кордону України, зокрема, у Сумській і Харківській областях, розповів заступник керівника Офісу президента.

Як зазначив Паліса, у разі реалізації задумів російські війська намагатимуться здійснювати наступ для захоплення або створити умови для окупації Запоріжжя, Херсону, Миколаєва і наталі Одеси до кінця року.

Проте заступник керівника Офісу президента наголосив, що зараз не вважає можливим реалізацію ворожих задумів в Україні щонайменше у найближчі шість місяців.

