Силы обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня Ураган, зенитный ракетный комплекс Бук-М1, районы сосредоточения живой силы, пункты управления, ремонтную базу, склады боеприпасов и материально-технического обеспечения российских войск.

Информацию об успешных ударах подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение РСЗО и складов РФ 24 февраля

По данным Генштаба, 24 февраля ВСУ нанесли удар по реактивной системе залпового огня Ураган в районе населенного пункта Любимовка на временно оккупированной территории Запорожской области.

В то же время в районе Кацивели в Крыму нанесли удары по району сосредоточения живой силы российских оккупантов.

Кроме этого, подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ поразили вспомогательный пункт управления пятой армии России в районе Новопетриковки на ВОТ Донецкой области.

По информации Генштаба, Силы обороны Украины поразили склад материально-технических средств подразделения центра Рубикон в районе Васильевки Запорожской области.

В Генштабе рассказали, что ВСУ нанесли удары по складу боеприпасов и материально-технических средств врага в Приазовском Донецкой области, а также по складу боеприпасов в районе временно оккупированной Александровки Запорожской области.

Также в районе Якимовки в Запорожье Силы обороны Украины поразили ремонтную базу российских войск. Как утверждают в Генштабе, для этих атак применили, в частности, ракеты ATACMS.

Поражение ЗРК и пункта управления РФ 23 февраля

По данным Генерального штаба ВСУ, 23 февраля Силы обороны нанесли удар по районам сосредоточения живой силы российских войск в районах Торского Донецкой области, Староукраинки и Новониколаевки Запорожской области, а также в Березовом Днепропетровской области.

В тот же день в районе Свободного в Донецкой области под удар попал зенитный ракетный комплекс Бук-М1 российских оккупантов.

Кроме этого, Силы обороны нанесли удар по объектам управления армии России в Донецкой области. В частности, в районе Удачного – командно-наблюдательный пункт и пункт управления беспилотниками оккупантов, а в районе Покровска – пункт управления дронами.

Как добавили в Генеральном штабе ВСУ, потери российских войск и окончательные масштабы повреждений уточняются.

