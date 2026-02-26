В центральных областях Украины начало паводков ожидается уже с конца марта. Потенциальная опасность — прежде всего для этих регионов.

Весенние паводки 2026: какие меры готовит правительство

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам совещания по подготовке к весенним паводкам вместе с вице-премьер-министром по восстановлению, министром внутренних дел, министром социальной политики и главой ГСЧС.

В центральных областях Украины начало паводков ожидается уже с конца марта, согласно прогнозам, пояснила Свириденко. По ее словам, в первую очередь опасность может постигнуть эти регионы.

Кроме этого, более сложной ситуация может быть в Карпатском регионе и Одесской области.

Как рассказала премьер-министр, во всех областях Украины работают ситуационные центры. Правительство обеспечило постоянный обмен информацией между областными военными администрациями и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям

В то же время специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, сказала Свириденко.

По ее словам, правительство поручило ГСЧС и руководителям ОГА сформировать резервы необходимой техники, топлива, оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий.

Также правительство готовит механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений. В частности, планируют создать комиссию по ликвидации последствий, помощи пострадавшим, выплате денежной помощи на оздоровление детей и дополнительной поддержки уязвимых групп.

