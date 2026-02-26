У центральних областях України початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів.

Весняні паводки 2026: які заходи готує уряд

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками наради з підготовки до весняних паводків разом із віце-прем’єр-міністром з відновлення, міністром внутрішніх справ, міністром соціальної політики та очільником ДСНС.

У центральних областях України початок паводків очікується вже з кінця березня, згідно з прогнозами, пояснила Свириденко. За її словами, першочергово небезпека може спіткати ці регіони.

Крім цього, складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та Одеській області.

Як розповіла прем’єр-міністерка, в усіх областях України працюють ситуаційні центри. Уряд забезпечив постійний обмін інформацією між обласними військовими адміністраціями та Державною службою з надзвичайних ситуацій

Водночас фахівці здійснюють цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки, сказала Свириденко.

За її словами, уряд доручив ДСНС та очільникам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального, обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків.

Також уряд готує механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень. Зокрема, планують створити комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги на оздоровлення дітей та додаткової підтримки вразливих груп.

Фото: Юлія Свириденко

