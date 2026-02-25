Погода в Украине на прошлой неделе неоднократно менялась. Это обусловлено сменой атмосферных фронтов и прохождением различных циклонов. Но и на этой неделе украинцы будут вынуждены приспосабливаться к погодным условиям.

Что известно о циклоне в Украине, какую погоду он принесет и чего ждать до конца недели.

Циклон в Украине: когда потеплеет

25 февраля Украину накроет циклон. Поэтому погоду будет определять область пониженного давления от небольшого циклона с центром над Азовским морем. Он приносит облачную и влажную погоду, осадки и туман.

Циклон из Азовского моря тянет теплые, влажные воздушные массы с моря, что вызывает повышение температуры, дождь или мокрый снег на значительной части страны.

По данным Укргидрометцентра, 25 февраля ожидается теплая сутки, поэтому температура ночью и днем будет колебаться от -2° до +3°, на юге и в Закарпатье до 1–6° тепла. Облачно, небольшой мокрый снег и дождь, на востоке и крайнем юге – умеренные осадки. Местами туман, гололедица на дорогах, ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Дороги будут скользкими, поэтому стоит выбирать нескользкую обувь. Но в четверг осадки в Украине прекратятся.

Когда ждать весны

С четверга, 26 февраля, циклон из Азовского моря будет уходить, поэтому ожидается небольшое похолодание, однако уже со 2 марта прогнозируют постепенное потепление.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 26–28 февраля в Украину будет поступать более прохладный воздух с северных направлений.

Давление будет расти, появятся прояснения. 26 февраля существенных осадков не предвидится, а 27–28 февраля их вообще не ожидают.

Температура снизится. Поэтому ночью в Киевской области ожидаем от -2° до -8°, днем – до небольшого минуса. В столице ночью прогнозируют -4…-6°, днем от 2° мороза до 2° тепла.

