Украина еще имеет аргументы, которыми она может давить на РФ во время переговоров, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Буданов о переговорном процессе

В эксклюзивном интервью украинским телеканалам глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры сейчас проходят на фоне даже не снижения интенсивности ведения боевых действий.

В то же время он подчеркнул, что еще остались рычаги давления на РФ, несколько аргументов у Украины есть.

Также, отвечая на вопрос о дедлайнах Украины по переговорному процессу, Буданов отметил, что определенный календарный график есть.

— Есть понятный для нас календарный график. Он существует, но может колебаться в зависимости от развития событий. Мы сейчас более-менее в нем движемся, — отметил он.

В то же время Буданов добавил, что в вопросе контроля над демилитаризованной зоной — прогресс максимальный.

— По вопросу контроля над демилитаризованной зоной — это вопрос военной подгруппы. Как раз там прогресс максимальный. На самом деле можно сказать, что мы почти пришли к выводам, как будет работать мониторинг, когда закончится война. Там как раз особых проблем не существует, — сообщил руководитель ОП.

При этом Буданов отметил, что территориальный вопрос до сих пор остается “горячим”.

— Между двумя полярными абсолютно противоположными позициями мы ищем компромисс. Мы еще его до конца не нашли. Если вы об этом. Надеюсь, что найдем. Времени у нас на это не так много. В конце концов придется констатировать, что либо мы нашли решение и мы все, абсолютно все, завершаем эту войну, либо так же мы все берем на себя ответственность, что мы решения не нашли и продолжаем убивать друг друга, что мы делаем довольно качественно и профессионально, — отметил глава ОП.

