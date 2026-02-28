Україна ще має аргументи, якими вона може тиснути на РФ під час переговорів, заявив керівник Офісу президенту Кирило Буданов.

Буданов про переговорний процес

В ексклюзивному інтерв’ю для “Ми – Україна” керівник Офісу президенту Кирило Буданов заявив, що переговори наразі ведуться на тлі навіть не зниження інтенсивності ведення бойових дій. Водночас він наголосив, що є чим тиснути на РФ, кілька аргументів у України лишилось.

Також, відповідаючи на питання про дедлайни України щодо переговорного процесу, Буданов зазначив, що є певний календарний графік.

– Є зрозумілий для нас календарний графік. Він існує, але може коливатися в залежності від розвитку подій. Ми зараз більш-менш у ньому рухаємося, – зазначив він.

Водночас Буданов зауважив, що у питанні контролю над демілітаризованою зоною – прогрес максимальний.

– Щодо питання контролю над демілітаризованою зоною – це питання питання воєнної підгрупи. Якраз там прогрес максимальний. Насправді можна сказати, що ми майже дійшли висновків, як працюватиме моніторинг, коли завершиться війна. Там якраз особливих проблем не існує, – повідомив керівник ОП.

При цьому Буданов зауважив, що територіальне питання досі лишається “гарячим”.

– Між двома полярними абсолютно позиціями ми шукаємо компроміс. Ми ще його до кінця не знайшли. Якщо ви про це. Сподіваюсь, що знайдемо. Часу у нас не так багато на це. Зрештою прийдеться констатувати, що або ми знайшли рішення і ми всі, всі абсолютно, завершуємо цю війну, або так само ми всі беремо на себе відповідальність, що ми рішення не знайшли і продовжуємо вбивати один одного, що ми робимо досить таки якісно і професійно, – зазначив очільник ОП.

