В зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей будут определены время и место следующей трехсторонней встречи.

Зеленский о трехсторонних переговорах

Глава нашего государства в вечернем видеообращении сообщил, что обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым итоги встреч в Женеве.

– Сегодня много международной работы. Уже был на докладе Рустем Умеров после встреч на этой неделе с представителями президента Трампа. Обсудили основные итоги встреч в Женеве, в основном по экономическим вопросам и восстановлению. Мы продолжаем подготовку трехстороннего формата, когда бы это ни было, – отметил президент.

Он также добавил, что в зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей будут определены время и место следующей встречи представителей Украины, США и РФ.

— России нужно заканчивать агрессию против нас – против Украины, против всей Европы. И безопасность должна быть гарантирована. Я определил для переговорной команды и нашей дипломатической команды Украины обновленные директивы, — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что мир нужен – настоящий мир и реальные возможности людей жить свободно, жить в безопасности.

