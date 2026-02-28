Зеленский определил для Украины обновленные директивы на следующие трехсторонние переговоры
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что определил для переговорной команды и дипломатической команды Украины обновленные директивы.
- Также, по его словам, место и время следующих трехсторонних переговоров будут определены, учитывая ситуацию с безопасностью, а также реальные дипломатические возможности.
В зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей будут определены время и место следующей трехсторонней встречи.
Зеленский о трехсторонних переговорах
Глава нашего государства в вечернем видеообращении сообщил, что обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым итоги встреч в Женеве.
– Сегодня много международной работы. Уже был на докладе Рустем Умеров после встреч на этой неделе с представителями президента Трампа. Обсудили основные итоги встреч в Женеве, в основном по экономическим вопросам и восстановлению. Мы продолжаем подготовку трехстороннего формата, когда бы это ни было, – отметил президент.
Он также добавил, что в зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей будут определены время и место следующей встречи представителей Украины, США и РФ.
— России нужно заканчивать агрессию против нас – против Украины, против всей Европы. И безопасность должна быть гарантирована. Я определил для переговорной команды и нашей дипломатической команды Украины обновленные директивы, — сообщил президент.
Зеленский подчеркнул, что мир нужен – настоящий мир и реальные возможности людей жить свободно, жить в безопасности.