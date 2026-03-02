Трехсторонняя встреча между командами Украины, США и России должна была состояться ориентировочно 5 или 6 марта в Абу-Даби. Но сейчас Украина не может это подтвердить из-за боевых действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов 2 марта.

Зеленский о трехсторонней встрече

– Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась в период с 5 до 8 марта. Ориентировочно 5-6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за этих боевых действий на сегодня мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, – сказал он.

Однако президент Украины подчеркнул, что трехстороннюю встречу между командами Украины, США и России пока никто не отменял.

Сейчас смотрят

По мнению Зеленского, встреча должна состояться, ведь она очень важна для украинской стороны.

– Мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен, – сказал президент Украины.

В то же время Зеленский добавил, что есть другие площадки, где уже проводились соответствующие переговоры, если встречу невозможно будет организовать в Абу-Даби из-за ситуации с безопасностью.

– Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то есть Турция и Швейцария – площадки, которые уже работали и давали возможность встречаться. Мы точно поддержим любую из площадок для встречи. Ждем ответа от партнеров, – объяснил президент.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.