Великобритания привлечет украинских экспертов, которые вместе с британскими специалистами будут помогать странам Персидского залива более эффективно сбивать иранские беспилотники.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в видеообращении, обнародованном в соцсети X.

Привлечение украинских экспертов: что известно

По словам Стармера, Великобритания не присоединялась к первоначальным ударам по Ирану и не будет участвовать в наступательных действиях в дальнейшем.

В то же время Лондон продолжит оборонительные меры в регионе и будет поддерживать коллективную самооборону союзников.

— Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим наши оборонительные действия в регионе. Мы также привлечем экспертов из Украины, чтобы вместе с нашими специалистами помочь странам-партнерам Персидского залива сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют, — заявил премьер.

Стармер добавил, что Иран придерживается “стратегии выжженной земли”, что заставляет союзников усиливать защиту своих военных и гражданской инфраструктуры.

Стоит отметить, что британские военные уже привлечены к противодействию иранским беспилотникам в регионе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что события на Ближнем Востоке наглядно демонстрируют сложность полной защиты от ракетных атак и дронов.

— По ситуации на Ближнем Востоке можно увидеть, насколько это непросто — обеспечить стопроцентную защиту от ракет и Шахедов. Даже в странах Залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем пока предоставили нам партнеры, и большее количество этих систем, все равно сбивают не всю баллистику. Есть и Шахеды, которые не остановила ПВО в регионе, — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что нынешняя ситуация подтверждает уникальность украинского опыта противовоздушной обороны.

— Все сейчас видят, что наш опыт защиты во многом незаменим. Мы готовы распространять этот опыт, готовы помочь тем народам, которые помогли нам — Украине — этой зимой и в целом за время этой войны, — заявил президент.

Ранее подразделения Великобритании уничтожили иранский дрон в Ираке, который представлял угрозу для базы международной коалиции.

Министр обороны Джон Хили подтвердил, что Лондон “сбивает” беспилотники, которые угрожают британским военным, союзникам и инфраструктуре.

Великобритания также развернула авиацию, радары и наземные средства борьбы с дронами на Кипре и в Катаре, подчеркивая, что все эти действия носят оборонный характер.

Напомним, что 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале полномасштабной операции против Ирана. В тот же день его атаковал Израиль.

