Тристороння зустріч між командами України, США та Росії мала відбутися орієнтовно 5 чи 6 березня в Абу-Дабі. Але зараз Україна не може це підтвердити через бойові дії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів 2 березня.

Зеленський про тристоронню зустріч

– Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалась в період з 5 до 8 березня. Орієнтовно 5-6 березня. Зустріч планувалася в Абу-Дабі. Поки що через ці бойові дії на сьогодні ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, – сказав він.

Проте президент України наголосив, що тристоронню зустріч між командами України, США та Росії на зараз ніхто не скасовував.

На думку Зеленського, зустріч має відбутися, адже вона є дуже важливою для української сторони.

– Ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий, – сказав президент України.

Водночас Зеленський додав, що є інші майданчики, де вже проводилися відповідні переговори, якщо зустріч неможливо буде організувати в Абу-Дабі через безпекову ситуацію.

– Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то є Туреччина та Швейцарія – майданчики, які вже працювали і давали можливість зустрічатися. Ми точно підтримаємо будь-який з майданчиків щодо зустрічі. Чекаємо відповіді від партнерів, – пояснив президент.

